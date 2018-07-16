UEFA'dan Türk kadın hakeme görev
FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.
FIFA kokartlı kadın hakem Melis Özçiğdem, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Melis Özçiğdem'in 18-30 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacağı bildirildi.
Melis Özçiğdem'in turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı ifade edildi.
Turnuvada 6 orta, 8 yardımcı ve 2 de dördüncü hakemin görev alacağı kaydedildi.
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