UEFA'dan Tolgay Arslan paylaşımı

UEFA'nın resmi sosyal hesabından, 'tarihte bugün' başlığıyla Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol hatırlatıldı.

Tolgay'ın golü sonrasında maç uzatmalara gitmiş, ardından penaltı atışlarında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı.

🗓️ #OTD in 2015: Tolgay Arslan finished in style as Besiktas went on to beat Liverpool 5-4 on penalties! 🦅#UEL | @BesiktasEnglish pic.twitter.com/sp2CUYxL8s