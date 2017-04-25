UEFA’dan sürpriz hamle! FIFA…

Sadece kulüplerin değil yayıncıların da oyun dünyasına artan eğilimini fark eden UEFA, FIFA ya da Pro Evolution Soccer oyunları üzerinden bir oluşum yaratmak için partner arayışına geçti.

Şu anda resmi olarak futbol simülasyonlarına sahip EA Sports ve Konami şirketleriyle görüşen UEFA’nın incelemelerini bitirdikten sonra espor dünyasına büyük bir yenilik getirmesi bekleniyor.

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi önemli liglerde önümüzdeki yıldan itibaren FIFA 18 liginin başlaması bekleniyor.