UEFA'dan son dakika Galatasaray açıklaması!
UEFA Finansal Kontrol Kurulu , Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi.
Kurul, finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.
Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play komitesiyle 13 Haziran 2018 tarihinde 4 yıllık yeni bir anlaşma yapmıştı.
Bu sezonla birlikte 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'yi kapsayan anlaşma, UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından incelendi.
Kurul, bugün UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.
Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamada haziran ayında varılan anlaşmanın içeriğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:
* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz, söz konusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.
* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.
* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.
(Kaynak: Fanatik)
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