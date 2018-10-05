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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
05.10.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

UEFA'dan son dakika Galatasaray açıklaması!

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UEFA'dan son dakika Galatasaray açıklaması!

UEFA Finansal Kontrol Kurulu , Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi.

Kurul, finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.

Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play komitesiyle 13 Haziran 2018 tarihinde 4 yıllık yeni bir anlaşma yapmıştı.

Bu sezonla birlikte 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'yi kapsayan anlaşma, UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından incelendi.

Kurul, bugün UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.

Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamada haziran ayında varılan anlaşmanın içeriğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, söz konusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.

* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.

(Kaynak: Fanatik)

 

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