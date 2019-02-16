UEFA'dan flaş açıklama! Galatasaray...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıları sevindiren CAS kararını açıklamıştı. Ancak UEFA'dan konuyla ilgili flaş bir yanıt geldi.
UEFA'dan, CAS'ın Galatasaray ile ilgili kararına şok bir yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada CAS'ın kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"UEFA, 1 yıl önce ilk yaptığımız görüşmede bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik. 2018 Haziran ayında 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar binlerce mail gitti. UEFA'daki bu kurul, bizim yaptığımız anlaşmayı bozabilecek yetkiye sahipti ancak men cezası vermedi ve yeniden yargılanmamızı istedi. Özet olarak yeniden inceleme kararına CAS'ta itiraz etme kararı aldık. 15 Ekim'de davayı açtık. 4 aylık bir süreç sonucunda CAS'ta davayı kazandık. UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek."
Galatasaray'da başkan Cengiz CAS kararı ile ilgili bu ifadeleri kullanırken, UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle;
"CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır.
UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararı detaylarıyla analiz edecektir.
Bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir.
CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulüp televizyonuna bu açıklamayı yapmıştı...
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