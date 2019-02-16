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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
16.02.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

UEFA'dan flaş açıklama! Galatasaray...

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UEFA'dan flaş açıklama! Galatasaray...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıları sevindiren CAS kararını açıklamıştı. Ancak UEFA'dan konuyla ilgili flaş bir yanıt geldi.

UEFA'dan, CAS'ın Galatasaray ile ilgili kararına şok bir yanıt geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada CAS'ın kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"UEFA, 1 yıl önce ilk yaptığımız görüşmede bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik. 2018 Haziran ayında 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar binlerce mail gitti. UEFA'daki bu kurul, bizim yaptığımız anlaşmayı bozabilecek yetkiye sahipti ancak men cezası vermedi ve yeniden yargılanmamızı istedi. Özet olarak yeniden inceleme kararına CAS'ta itiraz etme kararı aldık. 15 Ekim'de davayı açtık. 4 aylık bir süreç sonucunda CAS'ta davayı kazandık. UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek."

Galatasaray'da başkan Cengiz CAS kararı ile ilgili bu ifadeleri kullanırken, UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle;

"CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır.

UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararı detaylarıyla analiz edecektir.

Bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir.

CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulüp televizyonuna bu açıklamayı yapmıştı...

"UEFA süreciyle ilgili CAS’taki davayı kazandık"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararının reddedildiğini açıkladı. Cengiz, "CAS’ta davayı kazandık. İtiraz kabul edildi. Yeniden yargılanma reddedildi. Yapılandırma anlaşması devam edecek. Men cezası söz konusu değil" dedi.
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