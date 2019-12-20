UEFA'dan skandal asker selamı kararı!

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı ve skandal niteliğine kararlar verdi.

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na kınama ve 50 bin avro para cezası verildiğini açıkladı. UEFA ayrıca milli oyuncularımıza da kınama cezası verildiğini duyurdu.

UEFA'nın kınama cezası verdiği oyuncularımız:

Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun , Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci

Dybala'ya ceza çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçında attığı golden sonra takım arkadaşı Merih Demiral'a asker selamı veren Paulo Dybala'ya ise herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.

Paulo Dybala hakkında açılan soruşturmanın tamamlandığı ve Arjantinli oyuncuya ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.

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