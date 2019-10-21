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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası

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UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz ile yapılan karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Belgrad'da oynanan ve Portekiz'in 4-2 kazandığı karşılaşmada ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle Sırbistan'a iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, bir maçlık cezanın bir yıllığına ertelendiği belirtildi.

Ayrıca sahaya taraftar girmesi ve meşale yakılması nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 avro para cezası aldığı da ifade edildi.

Sırbistan'ın EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

B Grubu'nda 6 maçta 10 puan toplayan Sırbistan, bir maç fazlası bulunan Ukrayna'nın 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

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