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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 18:30,Son Güncelleme:/

UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı

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UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı

UEFA'dan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili paylaşım geldi.

UEFA'nın Almanca hesabından, 2003 yılında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye deplasmanda attığı iki golün görüntüleri paylaşıldı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea'yi Sergen Yalçın'ın 24 ve 29. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etmişti.

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