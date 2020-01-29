UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı
UEFA'dan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili paylaşım geldi.
UEFA'nın Almanca hesabından, 2003 yılında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye deplasmanda attığı iki golün görüntüleri paylaşıldı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea'yi Sergen Yalçın'ın 24 ve 29. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etmişti.
UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımıpic.twitter.com/kBKIquUjfv— Spor Arena (@sporarena) January 29, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle