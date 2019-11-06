UEFA'dan Selçuk İnan paylaşımı! Sihirbaz...
UEFA'nın Almanya yayın yapan resmi Twitter hesabı, Selçuk İnan'ın son idmanda çekilen fotoğrafını paylaşarak 'sihirbaz' göndermesi yaptı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.
Kritik mücadele öncesinde UEFA'nın Twitter'daki Almanya edisyonu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılı ekibin Santiago Bernabéu'da gerçekleştirdiği son idmanda Selçuk İnan'ın topla çalıştığı bölüme ait bir kare yayınlayan UEFA, başarılı futbolcu için 'sihirbaz' göndermesi yaptı.
UEFA, söz konusu paylaşımında aslan, sihirbaz şapkası, tavşan ve ışıltı emojileri ekledi.
Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanan gruptaki ilk maçı hatırlıyoruz...
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