UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a görev
UEFA, Sabri Çelik ile Oğuz Sarvan'ı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın sahasında İrlanda'nın Dundalk takımı ile yarın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında Sabri Çelik'in görev alacağı belirtildi.
Açıklamada, Oğuz Sarvan'ın ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Estonya'nın Flora Tallinn takımı ile yapacağı
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görevlendirildiği kaydedildi.
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