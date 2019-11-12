UEFA'dan Murat Ilgaz ve Sabri Çelik'e görev
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Murat Ilgaz ve Sabri Çelik hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya ile Kosova arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A
Grubu mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Çek Cumhuriyeti'nin Plzen şehrindeki Struncovy Sady Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
Sabri Çelik ise İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak müsabakada görev yapacak.
İspanya'nın Cadiz şehrindeki Ramon de Carranza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
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