UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, yarın Bosna Hersek'in Zelijeznicar ile İspanya'nın Atletico Madrid Genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play Off maçını yönetecek.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Grbavica Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Haris Kaljanac olacak.
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