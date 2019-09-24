UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde...
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında yapılacak son 32 turu maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Cansu Tiryaki görev yapacak.
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