UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev
FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda arasında yarın oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Stavanger kentindeki Viking Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak
Melis Özçiğdem'in yardımcıları, Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Cansu Tiryaki yapacak.
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