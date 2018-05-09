UEFA'dan karar açıklaması! Galatasaray...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA'dan karar açıklaması! Galatasaray...
GeriFutbol UEFA'dan karar açıklaması! Galatasaray...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
09.05.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

UEFA'dan karar açıklaması! Galatasaray...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA'dan karar açıklaması! Galatasaray...

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, Galatasaray’ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.

UEFA medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. Galatasaray’ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." dedi.

Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray’ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.

Öte yandan İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray’dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart’ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

MUSTAFA CENGİZ: FUTBOLDAN GELEN GELİR FUTBOLA GİTMELİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in bıraktım diyene kadar ve kendilerinin görevde olduğu sürece onunla yola edeceklerini söyledi. 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Cengiz, seçimden sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını ve istifa etmeye etmeye hazır olduğunu söylediğini belirterek, "Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi için en çok mücadele edenlerden birisi de benim. Hocam bizim için bir şans. Fatih Terim'in takımın başına gelmesinde benim tam saha presim vardır. Seçim çalışmalarımda sürekli takımın başına getireceğimi dile getirmiştim. Terim bıraktım diyene kadar biz olduğumuz sürece yola devam ederiz. Transfer konusunda Fatih Terim'in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz. Şampiyonluk için önümüzde daha 180 dakikamız var, son düdüğe kadar beklemeliyiz. İnşallah şampiyon Galatasaray" dedi. 

UEFA'daki kritik toplantıya da değinen Mustafa Cengiz, UEFA'ya Türkiye'deki sistemin farklı olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "UEFA, futboldan elde ettiğiniz geliri futbola verin diyor. Bunun için amatör sporların büyük takımlar üzerindeki yükünün kalkması gerekir" dedi. 

Cengiz, devletin amatör branşlar için çıkardığı torba yasa ile müthiş bir kolaylık sağladığını da sözlerine ekledi. 

Sneijder konusuna da değinen Cengiz, gitmesini kendisinin istemediğini açıkladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sumudica'dan Kartal pozu açıklaması: "Bana tuzak kurdular"

Serhat Akın'dan olay itiraflar

Volkan Demirel: Rakip önemli değil

Aykut Kocaman: Şampiyon son düdüğe kadar belli olmaz