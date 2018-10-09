UEFA'dan gözlemcilerimize görev
UEFA, Türk gözlemcilerimizden Zihni Aksoy'a İtalya'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda, Sabri Çelik'e ise İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev verdi.
UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev
UEFA, Türk gözlemcilerden Zihni Aksoy'a İtalya'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aksoy, bugün başlayan organizasyonda 8. grupta Toscana Regional, Dolnoslaski Region, Association Cantonale Vaudoise ve ARF Ialoveni takımları arasındaki mücadelelerde görev alacak.
Kupa organizasyonunda 8. grup maçları 15 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i 10-16 Ekim tarihlerinde İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çelik, 10. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
10. Grup'ta Bosna Hersek, Faroe Adaları, Hollanda ve İrlanda Cumhuriyeti takımları mücadele edecek.
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