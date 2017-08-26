UEFA'dan flaş Finansal Fair Play uyarısı: Çok ağır cezalar vereceğiz

Fransa basınına konuşan Ceferin, son dönemlerde yüksek bonservis bedelleri karşılığında yapılan transferlere işaret ederek, "Kulüplerin kurallara saygı duymasını bekliyoruz. Amacımız onlara yardımcı olmak. FFP konusunda kulüplere sürekli tavsiyeler veriyoruz. Bunlara uymamak konusunda ısrar ederlerse, çok ağır cezalar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmesine de değinen Başkan Ceferin, "Bu uyarım, sadece PSG'ye değil, Avrupa'daki tüm kulüplere. Transfer dönemi henüz kapanmadı ve tüm eylemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Şu anda kulüp adı veremem ama bu konuda çok titiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz transfer sezonunda PSG, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan Neymar'ı kadrosuna katmıştı. Barcelona ise ikinci

transfer rekorunu kırarak Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi

105 milyon avro bonservis bedeli ve başarıya bağlı primler karşılığında renklerine bağlamıştı. UEFA, FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle 4 yıl önce PSG'ye kadro ve transfer bütçesi kısıtlamaları gibi cezalar vermişti.