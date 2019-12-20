Son Dakika | UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Cnn Türk'e telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.



UEFA, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı 'asker selamı' nedeniyle soruşturma başlatmıştı.



Ayrıca UEFA, Wolfsberger maçında İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara'yı disiplin kuruluna sevk etmişti.

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