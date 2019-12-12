UEFA'dan asker selamı kararı! Milli Takıma ceza yok...

UEFA, Türkiye A Milli Futbol Futbol Takımı oyuncularının 11 Ekim Cuma günü oynanan Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü oynanan Fransa ile oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında yaptığı asker selamı hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma tamamlanırken, ceza tayinine gerek duyulmadığı açıklandı.

TFF 1’inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF’ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.

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