UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Lazio-Cluj maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
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