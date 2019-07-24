UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya'nın Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle