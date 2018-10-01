UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.
Rusya'nın Moskova şehrindeki Oktyabr Stadyumu'nda TSİ 14.00'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Bersan Duran yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Anastasia Pustovoitova olacak.
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