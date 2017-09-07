UEFA'dan al haberi... Saatler geri alınacak mı?

Avrupa’da yaz saati uygulaması 29 Ekim sona erecek. Bu tarihten sonra Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin başlama saatlerinde de değişiklik yaşanacak. Beşiktaş'ın üç maçı saat farkında etkileniyor. İstanbul'da oynanacak Monaco ve Porto maçları Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Almanya'daki Leipzig maçı ise 22.45'te oynanacak.



Türkiye, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesine uygulamasına geçen yıl başlamıştı. Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Lig'inde G Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleriyle yapacağı maçların saatleri açıklandı. Buna göre 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.

Diğer maçların başlama saatleri ise şu şekilde düzenlendi:

26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45

17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45

1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00

21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00

6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45

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