UEFA’da Türkiye rüzgarı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını dün UEFA’ya teslim etti.
UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen törende; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e adaylık dosyasını sundu.
Törende, başkan Yıldırım Demirören’in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, başkanvekili Ali Dürüst, yönetim ve icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli de yer aldı.
UEFA GENEL SEKRETERİ’NDEN TFF’YE ÖVGÜ
RESMİ adaylık başvurusunu 2 Mart 2017’de yapan Türkiye’nin dosyasında, 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.
TFF’nin adaylık dosyasını sunmasının ardından bir açıklama yapan UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, “TFF’ye teşekür ediyorum. TFF’nin bu organizasyonu düzenlemek için büyük kaynak ayırdığını biliyoruz. UEFA İcra Kurulu’nun karar vermekte çok zorlanacağına inanıyorum” dedi.
EURO 2024’ün ev sahipliğine Türkiye’nin dışında adaylığını koyan tek ülke olan Almanya, adaylık dosyasını 25 Eylül’de verdi. Karar, 27 Eylül’de yapılacak toplantının ardından açıklanacak.
UEFA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE TFF 1. BAŞKANVEKİLİ YARDIMCI:
AVRUPA ŞAMPİYONASI DÜZENLEME ZAMANIMIZ GELDİ
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, “Bugün, Türk futbolu için tarihi bir gün ve en iyisi olduğunu düşündüğümüz adaylık dosyamızı UEFA’ya teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz. 2016 Avrupa Şampiyonası dosyamızı sunduğumuz 2010 yılında bazı taahhütler vermiştik. Sekiz yıl sonra bugün, bunların çok daha fazlasını taahhüt ediyoruz. Türkiye, kararlılığı ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve şimdi Türkiye’nin ilk Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.
EURO 2024 BÖLGEMİZ İÇİN KALICI BİR MİRAS OLACAK
UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli, şöyle konuştu:
“Türk gençliğinin tıpkı benim yaptığım gibi bir Avrupa şampiyonasında oynamayı hayal etmesini istiyor ve artık Türkiye’nin bir Avrupa Şampiyonası düzenleme zamanının geldiğine inanıyorum. Mükemmel adaylık dosyamızla düzenleyeceğimiz turnuva, bölge için mükemmel bir kalıcı miras olacaktır. TFF’nin yaptığı muhteşem çalışma sayesinde ampute futbolcu olarak önemli bir fırsat elde ettim. UEFA EURO 2024’ün benim gibi herkese futbol oynama fırsatı vereceğini düşünüyorum.”
THEODORIDIS’TEN TFF’YE TEŞEKKÜR
TFF’nin adaylık dosyasını sunmasının ardından açıklama yapan UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, “TFF’ye teşekkür ediyorum. TFF’nin bu organizasyon için büyük kaynak ayırdığını biliyorum” dedi.
YILDIRIM Demirören, Theodore Theodoris’e sunulan adaylık dosyası için, “Tarihin en iyisi” dedi.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN:
COŞKUMUZU AVRUPA İLE PAYLAŞACAĞIZ
TÜRKİYE’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e teslim eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, devletin bu projeye verdiği desteğe dikkat çekti.
“2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyamızı bugün UEFA Genel Sekreteri’ne sunuyor olmaktan dolayı çok mutluyuz” diyen başkan Demirören, şunları söyledi:
“Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır.
TÜM GARANTİLER VERİLDİ
Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA’ya üye federasyonlara fayda sağlayacaktır. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”
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