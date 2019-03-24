UEFA'da Galatasaray açığı! Yeni düzenleme geliyor...
Galatasaray, PSG ve Milan Kulüpleri'ne yaptırım uygulayamayan ve CAS'a takılan UEFA, kurallarını sadeleştirerek yeni düzenleme yapacak.
UEFA, Galatasaray, Paris Saint Germain ve Milan hakkında çıkan kararların ardından yönetmeliğinde değişiklikler yapmaya karar verdi!
Financial Times'ta yer alan habere göre UEFA, Fibansal Fair Play kurallarının uygulanması konusunda gelecek kaygısı yaşıyor.
Son dönemde yaşanan gelişmeler FFP'nin uygulanabilir olma konusunda tehlike arz ettiği şeklide algılandı.
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