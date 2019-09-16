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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

UEFA'da Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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UEFA'da Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.

Roma - Başakşehir maçına İspanyol hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele edecek olan M.Başakşehir, ilk maçında İtalya deplasmanında Roma ile karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez düdük çalacak. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Getafe - Trabzonspor maçı Jug'un

Getafe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi ise Matej Jug yönetecek

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