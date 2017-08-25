UEFA'da Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, belli oluyor. Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
Temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.
A GRUBU
Villarreal
Maccabi Tel Aviv
Astana
Slavia Prag
B GRUBU
Dinamo Kiev
Young Boys
Partizan
Skenderbeu
C GRUBU
Braga
Ludogorets
Hoffenheim
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
D GRUBU
Milan
Austria Wien
Rijeka
AEK
E GRUBU
Lyon
Everton
Atalanta
Apollon
F GRUBU
Kopenhag
Lokomotiv Moskova
Sherriff
Zlin
G GRUBU
Viktoria Plzen
Steaua Bükreş
Hapoel Be'er Sheva
Lugano
H GRUBU
Arsenal
BATE Borisov
Köln
Kızılyıldız
I GRUBU
Salzburg
Marsilya
Vitoria
ATİKER KONYASPOR
J GRUBU
Atletic Bilbao
Hertha Berlin
Zorya
Östersund
K GRUBU
Lazio
Nice
Zulte
Vitesse
L GRUBU
Zenit
Real Sociedad
Rosenborg
Vardar
İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları;
1. TORBA: Arsenal, Zenit, Lyon, Dinamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, RB Salzburg, Kopenhag, Braga
2. TORBA: Steaua Bükreş, Ludogorets, Bate, Everton, Young Boys, Marsilya, Real Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moskova, Austria Wien, Hertha Berlin, Nice
3.TORBA: Astana, Partizan, Hoffenheim, Köln, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sherriff Tiraspol, Hapoel Be'er Sheva
4.TORBA: Apollon, Başakşehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prag, Kızılyıldız, Skenderbeu, Fastav Zlin, AEK, Lugano, Vardar, Östersund
Maçlar ne zaman oynanacak?
Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.
Avrupa Ligi'ndeki takımlar ne kadar kazanacak?
Avrupa Ligi'ne katılan takımların arasında bölüştürülecek 381 milyon Euro'nun 228,6 milyonunu sabit ödüller, 152,4 milyonunu da yayın hakkı gelirleri kaplayacak. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılabilecek maksimum para ödülü, yayın gelirleri hesaba katılmadan 15,31 milyon Euro olacak.
- Katılım Payı: 2,4 milyon Euro
- Grup maçlarında galibiyet: 360 bin Euro
- Grup maçlarında beraberlik: 120 bin Euro
- Grup liderliği: 500 bin Euro
- Grup ikinciliği: 250 bin Euro
- Son 32 Turu: 500 bin Euro
- Son 16 Turu: 750 bin Euro
- Çeyrek Final: 1 milyon Euro
- Yarı Final: 1,5 milyon Euro
- Final: 3,5 milyon Euro
- Şampiyonluk: 6,5 milyon Euro
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