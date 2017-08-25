UEFA'da Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, belli oluyor. Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

A GRUBU

Villarreal

Maccabi Tel Aviv

Astana

Slavia Prag



B GRUBU

Dinamo Kiev

Young Boys

Partizan

Skenderbeu

C GRUBU

Braga

Ludogorets

Hoffenheim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



D GRUBU

Milan

Austria Wien

Rijeka

AEK



E GRUBU

Lyon

Everton

Atalanta

Apollon



F GRUBU

Kopenhag

Lokomotiv Moskova

Sherriff

Zlin

G GRUBU

Viktoria Plzen

Steaua Bükreş

Hapoel Be'er Sheva

Lugano

H GRUBU

Arsenal

BATE Borisov

Köln

Kızılyıldız

I GRUBU

Salzburg

Marsilya

Vitoria

ATİKER KONYASPOR

J GRUBU

Atletic Bilbao

Hertha Berlin

Zorya

Östersund

K GRUBU

Lazio

Nice

Zulte

Vitesse

L GRUBU

Zenit

Real Sociedad

Rosenborg

Vardar

İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları;

1. TORBA: Arsenal, Zenit, Lyon, Dinamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, RB Salzburg, Kopenhag, Braga

2. TORBA: Steaua Bükreş, Ludogorets, Bate, Everton, Young Boys, Marsilya, Real Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moskova, Austria Wien, Hertha Berlin, Nice

3.TORBA: Astana, Partizan, Hoffenheim, Köln, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sherriff Tiraspol, Hapoel Be'er Sheva

4.TORBA: Apollon, Başakşehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prag, Kızılyıldız, Skenderbeu, Fastav Zlin, AEK, Lugano, Vardar, Östersund

Maçlar ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.

Avrupa Ligi'ndeki takımlar ne kadar kazanacak?

Avrupa Ligi'ne katılan takımların arasında bölüştürülecek 381 milyon Euro'nun 228,6 milyonunu sabit ödüller, 152,4 milyonunu da yayın hakkı gelirleri kaplayacak. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılabilecek maksimum para ödülü, yayın gelirleri hesaba katılmadan 15,31 milyon Euro olacak.

- Katılım Payı: 2,4 milyon Euro

- Grup maçlarında galibiyet: 360 bin Euro

- Grup maçlarında beraberlik: 120 bin Euro

- Grup liderliği: 500 bin Euro

- Grup ikinciliği: 250 bin Euro

- Son 32 Turu: 500 bin Euro

- Son 16 Turu: 750 bin Euro

- Çeyrek Final: 1 milyon Euro

- Yarı Final: 1,5 milyon Euro

- Final: 3,5 milyon Euro

- Şampiyonluk: 6,5 milyon Euro

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