UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında nefes kesecek maçlar var!
Turnuvanın 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak - Ay-yıldızlılar, Rusya ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek.
Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Eylül'de oynanacak.
B Ligi 2. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:
14 Ekim Pazar:
- A Ligi
3. Grup: 21.45 Polonya-İtalya
- B Ligi
2. Grup: 19.00 Rusya-Türkiye
- C Ligi
1. Grup: 21.45 İsrail-Arnavutluk
4. Grup: 16.00 Romanya-Sırbistan / 21.45 Litvanya-Karadağ
- D Ligi
3. Grup: 19.00 Azerbaycan-Malta
19.00 Faroe Adaları-Kosova
15 Ekim Pazartesi:
- A Ligi
2. Grup: 21.45 İzlanda-İsviçre
4. Grup: 21.45 İspanya-İngiltere
- B Ligi
3. Grup: 21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
- C Ligi
2. Grup: 21.45 Finlandiya-Yunanistan / 21.45 Estonya-Macaristan
- D Ligi
2. Grup: 21.45 Lüksemburg-San Marino / 21.45 Belarus-Moldova
16 Ekim Salı:
- A Ligi
1. Grup: 21.45 Fransa-Almanya
- B Ligi
1. Grup: 21.45 Ukrayna-Çekya
4. Grup: 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler
- C Ligi
3. Grup: 19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi / 21.45 Norveç- Bulgaristan
- D Ligi
1 Grup: 17.00 Kazakistan-Andorra / 21.45 Letonya-Gürcistan
4. Grup: 19.00 Ermenistan-Makedonya / 21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn
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