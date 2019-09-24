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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Milli Takım...

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UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Milli Takım...

UEFA, milli takımların mücadele ettiği Uluslar Ligi'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek.


Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, ilk defa 2018 yılında düzenlenen Uluslar Ligi'nde format değişikliğine gitti.

Yeni formatla UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C ligleri 16'şar takımla oynanacak. D Ligi'nde ise 7 takım mücadele verecek.

A, B ve C liglerinde takım sayılarının artmasıyla, organizasyonun ilk sezonunda küme düşen takımlar, yine aynı liglerde yer alacak.
A Milli Futbol Takımı, 2018'de oynanan organizasyonun B Ligi'nde 2. Grup'ta sonuncu olmuş ve C Ligi'ne düşmüştü. Yeni düzenleme sayesinde milli takım, 2020-2021 sezonunda oynanacak Uluslar Ligi'nde yine B Ligi'nde mücadele edecek.

Liglerde grupların kura çekimi, 3 Mart 2020'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Maçlar, 3 Eylül 2020'de başlayacak.
Liglerde mücadele edecek takımlar şöyle:

A Ligi: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi: Türkiye, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

C Ligi: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino.

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