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UEFA Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi, kura çekilişinin gerçekleştirilmesinin ardından birçok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen ilk lig niteliği taşıyan UEFA Uluslar Ligi, birçok ülkenin A Milli Takımı'nın katılımı ile düzenlenecek. Peki, UEFA Uluslar Ligi tam anlamıyla nedir? İşte, futbol severlerin merakla araştırdığı yeni uluslararası ligi hakkında detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
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UEFA Uluslar Ligi, Milli Takımlar düzeyinde düzenlenen hazırlık maçlarının düzenli bir yapıya kavuşması için gerçekleştirilecek. Formatın uygulanması için alınan ilk karar 4 Aralık 2014 tarihinde onaylandı ve 55 milli takımın katılımıyla düzenlenecek olan UEFA Uluslar Ligi'nin 12, 15 ve 16'şar takımdan dört lige ayrılmasına karar verildi.

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulanacak. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşecektir.

A, B, C ve D liglerindeki dörtlü finallerin kazananları, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.

 

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