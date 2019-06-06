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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.06.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in rakibi belli oluyor! iddaa'nın favorisi...

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UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in rakibi belli oluyor! iddaa'nın favorisi...

"6 Eylül - 19 Kasım" arasında yapılan grup maçları sonrasında, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta zirvede yer alan Hollanda ile 4. Grup'ta lider olan İngiltere, yarı finalde karşı karşıya geliyor! İşte takımlardan son haberler, turnuva statüsü ve iddaa oranları...

HOLLANDA - İNGİLTERE

- Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali, iki takımın bu karşılaşmaya hazırlıklarını derinden etkiledi diyebiliriz.

- Hollanda kadrosunda yer alan Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum ile İngiltere kadrosundaki Danny Rose, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Dele Alli ve Harry Kane, finalde boy gösterdikleri için pek dinlenemeden kampa katılmak zorunda kaldı.

- Jordan Henderson'ın ise Portekiz'e giden İngiliz kafilesinde yer almadığının altını çizelim...

- Hollanda basınında Virgil van Dijk'ın takımın başında sahaya çıkacağı yazılırken, İngiltere cephesinde Harry Kane'in durumunun maç saati netleşeceği bilgisi geçildi.

- Raheem Sterling'in İngiltere formasıyla kaleyi bulan son 7 şutunun 6'sı gol oldu, Memphis Depay ise Hollanda formasıyla çıktığı son 20 maçta 21 gole katkı (13 gol - 8 asist) yaptı. 

UEFA Uluslar A Liginde Portekizin rakibi belli oluyor iddaanın favorisi...

NEDİR BU YARI FİNAL? TURNUVA STATÜSÜ...

- "6 Eylül 2018 - 19 Kasım 2018" arasında yapılan UEFA Uluslar Ligi grup maçları sonunda, A Ligi 1. Grup'ta zirve Hollanda'nın olmuş, 4. Grup'ta ise İngiltere liderliği elde etmişti.

- Mart 2019'da başlayan EURO 2020 grup eleme maçlarından finale çıkma hakkı kazanılamazsa, UEFA Uluslar Ligi yoluyla turnuvaya gidilmesine olanak sağlanıyor.

- A Ligi'ndeki gruplarında lider olan bu ekipler, Portekiz'de düzenlenen finallerde şampiyon olup, turnuva biletini cebine atmaya çalışacak. O "eski" gruplarda lider olmanın avantajı bu finallerde ortaya çıkacak diyebiliriz...

- Dün İsviçre'yi 3-1'le geçen Portekiz finale yükseldi. Bugün oynanacak ikinci yarı final maçı sonrası, 9 Haziran Pazar günü final müsabakası yapılacak. Şampiyon olacak takım hem EURO 2020'ye gitme hakkına, hem de 10.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

İki takımın da ortak olarak dikkat çekici özelliği kadrolarının yeniden yapılanıyor olması ve bu yapılanmada da genç oyuncuların rolü. Her iki menajer de bu konuda takdir ediliyor.

Bununla birlikte İngiltere geçen yaz Dünya Kupası'nda başarılı bir sınav verdi ve kupayı 4. tamamladı. Ancak yaratıcı oyuncu sıkıntısı özellikle orta sahada dikkat çekmişti.

Ajax'ın gençlerinin bu sezonki Şampiyonlar Ligi başarısı ise hala akıllarda. Hollanda kadrosu geleceğe dair çok umut verici.

Turnuvanın en zor maçı. Çünkü dün Portekiz 3-1 yense de oyun olarak iyi gözükmedi. Bu maçı alan finali kazanır gibi gözüküyor.

Az gol bekliyorum.

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