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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
05.06.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

UEFA Uluslar A Ligi geri döndü! Yarı finalde iddaa'da öne çıkan...

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UEFA Uluslar A Ligi geri döndü! Yarı finalde iddaa'da öne çıkan...

"6 Eylül - 19 Kasım" arasında yapılan grup maçları sonrasında, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta zirvede yer alan Portekiz ile 2. Grup'ta lider olan İsviçre, yarı finalde karşı karşıya geliyor! İşte takımlardan son haberler, turnuva statüsü ve iddaa oranları...

PORTEKİZ - İSVİÇRE

- Portekiz'de, UEFA Uluslar Ligi maçları sırasında kadroda olan Bruma ve Gelson Fernandes, finallere çağrı almadı.

- Tanıdık yüzlerden Bruno Alves, Manuel Fernandes, Neto ve Ricardo Quaresma'yı da kadroda göremiyoruz.

- Mart 2019'daki EURO 2020 grup eleme maçlarında kafilede yer alan Joao Mario ve Andre Silva da son aday kadroda kendine yer bulamadı.

- İyi haber, Cristiano Ronaldo takımla birlikte, Benfica'nın genç yeteneği Joao Felix ve Wolves ile patlama yapan Diogo Jota kadroda! Kalede Beto, savunmada Pepe dikkat çeken diğer isimler...

- İsviçre'ye baktığımızda ise Breel Embolo'nun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldığını görüyoruz.

- Tüm gözler orta sahadaki Xhaka ve hücumdaki Shaqiri'nin üzerinde olacak ama iddaa'nın favorisi, mini turnuvanın ev sahibi olan Portekiz - 1,45!

UEFA Uluslar A Ligi geri döndü Yarı finalde iddaada öne çıkan...

NEDİR BU YARI FİNAL? TURNUVA STATÜSÜ...

- "6 Eylül 2018 - 19 Kasım 2018" arasında yapılan UEFA Uluslar Ligi grup maçları sonunda, A Ligi 3. Grup'ta zirve Portekiz'in olmuş, 2. Grup'ta ise İsviçre liderliği elde etmişti.

- Mart 2019'da başlayan EURO 2020 grup eleme maçlarından finale çıkma hakkı kazanılamazsa, UEFA Uluslar Ligi yoluyla turnuvaya gidilmesine olanak sağlanıyor.

- A Ligi'ndeki gruplarında lider olan bu ekipler, Portekiz'de düzenlenen finallerde şampiyon olup, turnuva biletini cebine atmaya çalışacak. O "eski" gruplarda lider olmanın avantajı bu finallerde ortaya çıkacak diyebiliriz...

- Bugün ve yarın oynanacak yarı final maçları sonrası, 9 Haziran Pazar günü final müsabakası yapılacak. Şampiyon olacak takım hem EURO 2020'ye gitme hakkına, hem de 10.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN "PORTEKİZ" DİYOR!

EURO 2020 Grup Elemeleri’ne beraberliklerle başlayan Portekiz, Ukrayna’dan sonra Sırbistan’la da yenişemedi. 

Vladimir Petkovic’in çalıştırdığı İsviçre ise EURO 2020 Elemeleri’ne Gürcistan galibiyetiyle başladı. Danimarka karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen 8 dakikada yedikler gollerle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldılar.

İç saha avantajına sahip Portekiz’in taraftarı önünde kazanmasını bekliyorum.

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