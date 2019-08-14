UEFA Süper Kupa'yı kadın hakem Frappart yönetecek! İşte karnesi...
Liverpool ile Chelsea, UEFA Süper Kupa'da karşı karşı gelecek. Zorlu mücadeleyi yönetecek Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, hayatının görevlendirme sonrası değiştiğini ama karşılaşmadan korkmadığını belirtti.
UEFA Süper Kupa'da bu akşam iki İngiliz takımı, Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Fransız kadın Stephanie Frappart yönetecek.
İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem görev yapacak. Frappart, düzenlenen basın toplantısında hayatının görevlendirme sonrası değiştiğini ama karşılaşmadan korkmadığını belirtti.
Nisan ayından beri Fransa Ligue 1'de görev yapan, Temmuz ayı içerisinde Kadınlar Dünya Kupası finalinde düdük çalan Frappart şunları söyledi:
"Sürekli antrenman yapıyoruz. Korkumuz yok çünkü bu maçlar için her zaman hazırız. Tüm dünyada popüler olduğumu ve hayatımın görevlendirme sonrası değiştiğini kabul ediyorum ama bu benim ilk görevlendirilmem değil, Ligue 1'de de maç yönettim ve erkek futbolcuların duygularını, tepkilerini biliyorum, onları nasıl idare edeceğimi de biliyorum."
Stephani Frappart'a İtalya'dan Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neill yardımcı olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.
KARİYERİ 2011'DE BAŞLADI!
14 Aralık 1983 doğumlu Stephanie Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa Championnat National'de maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA'nın Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer aldı.
2014'te Fransa Ligue 2'de maç yönetmeye başlayan Frappart, ertesi yıl Kanada'da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda düdük çaldı.
28 Nisan 2019'da ise Fransa Ligue 1'deki "Amiens-Strasbourg" karşılaşmasını yönetti, Ligue 1'de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
7 Temmuz 2019'da da Fransa'daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde, ABD ile Hollanda arasında oynanan mücadeleyi yönetti.
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