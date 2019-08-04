UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?
Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. Gözler ise maçın oynanacağı tarihte. Peki, UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?
İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Bu kritik maçın tarihini merak eden futbolseverler, ağustos ayı ile birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park'ta Süper Kupa finali için karşılaşacak.
SÜPER KUPA MAÇINA KADIN HAKEM
İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı belirtildi.
Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.
İSTANBUL'A TURİST AKINI
İstanbul'da 14 Ağustos tarihinde 41 kişi kapasiteli Vodafone Park’ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Final maçını izlemek için başta İngiltere'den birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul'a akın edecek. Maç için stadyum dışında olacaklar ile beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul'a gelecek.
İngiltere'den tarifeli uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolsever İstanbul'a gelecek. Taraftarlar, Chelsea'nin kenti olan Londra'dan ve Liverpool kentine 35 kilometre mesafedeki Manchester kentinden Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçakları ile İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecekler. Bunun yanı sıra sadece taraftar taşıyan tarifesiz uçuşlarla da çok sayıda taraftar kiralanan uçaklarla İstanbul'a taşınacak.
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