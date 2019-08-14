UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor! iddaa'da oynanması gereken...
Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor! Takımlardan son haberlere ve iddaa'da oynanması gereken tercihe göz atalım...
LIVERPOOL - CHELSEA
- Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'da, orta sahadan Naby Keita'nın durumu maç saati netleşecek. Alisson ve Lovren sakat.
- "Fabinho, Henderson, Milner" orta üçlüsünü görmemiz olası... Kalede Adrian olacak.
- Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'de ise N'Golo Kante belirsiz. Orta sahada büyük ihtimalle "Jorginho, Kovacic" izleyeceğiz.
- Antonio Rüdiger de tam olarak iyileşmedi. Stoper ikilisi, lig açılışında olduğu gibi Christensen ve Zouma'dan oluşacaktır.
- İstanbul'da sıcak gece, iddaa'da TEK MAÇ!
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Liverpool sezona bıraktığı yerden aynı istek ve agresif oyunla başladı. Mane ilk 11'de yoktu belki ama Origi de hiç geri kalmadı. Norwich'in gol ve pozisyon bulmaya yönelik kendi oyununu oynama isteği maçı keyifli hale çevirdi. 4-1'lik skor çıktı. Kısacası Klopp'un takımı şampiyonluk yarışı için yine hazır.
Chelsea ise Lampard yönetiminde Man Utd karşısında daha iyi bir ilk yarı çıkardı. İlk 30 dakika önde bastılar. Etkili oyunlarında iki topları da direkten döndü. Ancak Chelsea'deki en büyük eksiklik bu hücumlar sırasında geri dönüşte orta alanda savunma ile hücum arası kopukluk. Jorginho ve Kovacic'in uyumsuzluğu ve savunmaya yardım edememesi, hızlı Man Utd forvetlerini çok üzerlerine getirdi. Zouma'nın gereksiz hareketi penaltıya sebep oldu ve geriye düştüler. 2.yarıda da aynı savunma sıkıntısı daha çok dikkat çekti ve 4-0'lık fark geldi. Sezona böyle başlamak elbette kötü oldu Lampard için. Şimdi daha da zor bir rakip var Süper Kupa'da. Önde baskıyla başlasalar dahi Liverpool, asla Man Utd'a benzemez. Lampard'ın geçen sezon Guardiola'nın Liverpool'a karşı oynattığı tarzda farklı bir taktik düşünmesi gerekir.
TEK MAÇ için ideal seçenekler Liverpool galibiyeti, İY beraberlik ve 3.5 alt. Tercih olarak iyi oran için ilk yarı beraberliğini öne taşıyorum.
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