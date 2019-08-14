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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.08.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor! iddaa'da oynanması gereken...

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UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor! iddaa'da oynanması gereken...

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor! Takımlardan son haberlere ve iddaa'da oynanması gereken tercihe göz atalım...

LIVERPOOL - CHELSEA

- Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'da, orta sahadan Naby Keita'nın durumu maç saati netleşecek. Alisson ve Lovren sakat.

- "Fabinho, Henderson, Milner" orta üçlüsünü görmemiz olası... Kalede Adrian olacak.

- Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'de ise N'Golo Kante belirsiz. Orta sahada büyük ihtimalle "Jorginho, Kovacic" izleyeceğiz.

- Antonio Rüdiger de tam olarak iyileşmedi. Stoper ikilisi, lig açılışında olduğu gibi Christensen ve Zouma'dan oluşacaktır.

- İstanbul'da sıcak gece, iddaa'da TEK MAÇ!

UEFA Süper Kupa, İstanbulda sahibini buluyor iddaada oynanması gereken...

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Liverpool sezona bıraktığı yerden aynı istek ve agresif oyunla başladı. Mane ilk 11'de yoktu belki ama Origi de hiç geri kalmadı. Norwich'in gol ve pozisyon bulmaya yönelik kendi oyununu oynama isteği maçı keyifli hale çevirdi. 4-1'lik skor çıktı. Kısacası Klopp'un takımı şampiyonluk yarışı için yine hazır.

Chelsea ise Lampard yönetiminde Man Utd karşısında daha iyi bir ilk yarı çıkardı. İlk 30 dakika önde bastılar. Etkili oyunlarında iki  topları da direkten döndü. Ancak Chelsea'deki en büyük eksiklik bu hücumlar sırasında geri dönüşte orta alanda savunma ile hücum arası kopukluk. Jorginho ve Kovacic'in uyumsuzluğu ve savunmaya yardım edememesi, hızlı Man Utd forvetlerini çok üzerlerine  getirdi. Zouma'nın gereksiz hareketi penaltıya sebep oldu ve geriye düştüler. 2.yarıda da aynı savunma sıkıntısı daha çok dikkat çekti ve 4-0'lık fark geldi. Sezona böyle başlamak elbette kötü oldu Lampard için. Şimdi daha da zor bir rakip var Süper Kupa'da. Önde baskıyla başlasalar dahi Liverpool, asla Man Utd'a benzemez. Lampard'ın geçen sezon Guardiola'nın Liverpool'a karşı oynattığı tarzda farklı bir taktik düşünmesi gerekir.

TEK MAÇ için ideal seçenekler Liverpool galibiyeti, İY beraberlik ve 3.5 alt. Tercih olarak iyi oran için ilk yarı beraberliğini öne taşıyorum.

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