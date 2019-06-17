UEFA Süper Kupa finali ne zaman?
İngiliz kulüpleri Liverpool ile Chelsea'nin Vodafone Park'ta oynayacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri için başvurular 18 Haziran'da başlayacak. Futbolseverlerin gözü şimdi, Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa finalinin tarihinde. Peki, UEFA Süper Kupa finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa finali için geri sayım başladı. İşte, Liverpool Chelsea maçının tarihi...
UEFA Süper Kupa bu yıl, Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta sahibini bulacak. Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadele 14 Ağustos'ta yapılacak. Maça dair diğer detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
BİLETLER SATIŞA SUNULUYOR
Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ın 14 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri 18 Haziran'da satışa sunulacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenlerin başvuruları, yarın TSİ 15.00'ten itibaren "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınacak.
Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 150 avro arasında fiyata satılacak.
Temmuz ortasında yapılacak bilgilendirme sonucu başvurusu onaylanan kişiler, 10 gün içinde ödeme yaparak biletini alabilecek.
Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrılacak.
Başvuru sayısının, kapasiteyi aşması durumunda bilet sahipleri kurayla belirlenecek.
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