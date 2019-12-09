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Futbol
AA
09.12.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor

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Gruplarda 6. hafta maçları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray
23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

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