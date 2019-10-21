UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak grup karşılaşmaları ile devam edecek.
Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki 3’üncü maçında yarın saat 22.00’de Türk Telekom Stadı’nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 puanla 3’üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor.
Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında yarın saat 22.00’de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü haftanın maç programı ise şu şekilde:
YARIN:
A Grubu
22.00 Galatasaray - Real Madrid
22.00 Club Brugge - PSG
B Grubu
22.00 Olympiakos - Bayern Münih
22.00 Tottenham - Kızılyıldız
C Grubu
19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb
22.00 Manchester City - Atalanta
D Grubu
19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen
22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova
23 EKİM ÇARŞAMBA:
E Grubu
22.00 Salzburg - Napoli
22.00 Genk - Liverpool
F Grubu
22.00 Slavia Prag - Barcelona
22.00 İnter - Borussia Dortmund
H Grubu
19.55 Ajax - Chelsea
22.00 Lille - Valencia
G Grubu
19.55 RB Leipzig - Zenit
22.00 Benfica - Lyon
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