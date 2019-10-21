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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta heyecanı başlıyor
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Futbol
DHA
21.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta heyecanı başlıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak grup karşılaşmaları ile devam edecek.

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki 3’üncü maçında yarın saat 22.00’de Türk Telekom Stadı’nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 puanla 3’üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor.

Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında yarın saat 22.00’de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü haftanın maç programı ise şu şekilde:

YARIN:

A Grubu

22.00 Galatasaray - Real Madrid

22.00 Club Brugge - PSG

B Grubu

22.00 Olympiakos - Bayern Münih

22.00 Tottenham - Kızılyıldız

C Grubu

19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb

22.00 Manchester City - Atalanta

D Grubu

19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova

23 EKİM ÇARŞAMBA:

E Grubu

22.00 Salzburg - Napoli

22.00 Genk - Liverpool

F Grubu

22.00 Slavia Prag - Barcelona

22.00 İnter - Borussia Dortmund

H Grubu

19.55 Ajax - Chelsea

22.00 Lille - Valencia

G Grubu

19.55 RB Leipzig - Zenit

22.00 Benfica - Lyon

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