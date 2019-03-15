UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekilişi tamamlandı! İşte, o eşleşmeler
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları için kura çekilişi tamamlandı. Barcelona, Manchester United, Liverpool ve Juventus gibi büyük takımların mücadele edeceği çeyrek final karşılaşmasında, mücadelelerin oynanacağı tarihler de belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler nasıl olacak? İşte, karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. En dikkat çekici eşleşme Barcelona-Manchester oldu. İki İngiliz ekibi Tottenham-Manchester City de bu turda eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanaca
UEFA KURALARI ÇEKİLDİ
Bu kurada eşleşmeler ve maç tarihlerinin belirlenmesinin ardından 15.00'da UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de gerçekleşti. Eşleşmeleri görüntülemek için alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
UEFA AVRUPA LİGİNDE TURLAR NASIL GELMİŞTİ?
Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)
Valencia, 90. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle çeyrek final biletini cebine koydu.
Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)
Napoli, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi biraz hafife aldı. İtalyan ekibi 3-1'lik mağlubiyete rağmen turu atlayan taraf oldu. Milik 14'te Napoli'yi 1-0 öne geçirse de ev sahibi ekip en azından galibiyetle kupaya veda etti.
Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)
Chelsea, evinde 3-0 yendiği Ukrayna ekibini evinde bozguna uğrattı.Giroud attığı 3 golle hat trick furyasına katıldı.
Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)
Fenerbahçe'yi eleyip bu tura katılan Zenit, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Villareal'e direnemedi. İspanyollar çeyrek finale yükseldi.
Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)
Gecenin müthiş geri dönüşü Arsenal'den geldi. İlk maçta Fransa'da 3-1'lik skorla şoku yaşayan Topçular, Aubameyang'ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahada 3-0'lık galibiyetle ayrılıp tur biletini cebine koydu.
Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)
Bir başka sürpriz İtalya'dan geldi. Inter, 0-0'ın rövanşında Frankurt'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)
Gecede en flaş skor Çekya'dan geldi. Eski Fenerbahçeli Stoch'un da 90 dakika forma giydiği maçta Slavia Prag, kupanın favorilerinden Sevilla'yı 4-3 mağlup etti. İspanya'daki 2-2'lik maçın rövanşı da aynı skorla sona erdi. Uzatmada Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçen Sevilla daha sonra şoku yaşadı. 102'de Van Buren ve 119'da İbrahim Traore'nin golleriyle yılın en büyük sürprizi gerçekleşti: 4-3
Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)
Benfica, ise Portekiz'de 90 dakikayı 1-0 tamamlayarak maçı uzatmaya götürdü. Ferro ve Grimaldo'nun golleriyle maç 3-0 bitti.
Portekiz ekibi Porto, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'ndan lider çıkmıştı...
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