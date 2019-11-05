CANLI | Zenit - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Rus ekibi Zenit sahasında Alman temsilcisi Leipzig'i konuke ediyor.
Krestovskiy Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Bu karşılaşma öncesinde G Grubu'nda Zenit 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Zenit 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Zenit: Kerzhakov, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskiy, Douglas Santos, Ozdoev, Osorio, Barrios, Erokhin, Azmoun, Dzyuba
RB Leipzig: Gulácsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Laimer, Nkunku, Demme, Sabitzer, Poulsen, Forsberg
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