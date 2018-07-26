UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağı, 5 karşılaşmayla sona erdi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağı, 5 karşılaşmayla sona erdi.
Rövanş maçları, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
BATE (Belarus)-Helsinki (Finlandiya): 0-0
Kukesi (Arnavutluk)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0
Ludogorets (Bulgaristan)-MOL Vidi (Macaristan): 0-0
Ajax (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 3-1
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