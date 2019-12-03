UEFA resmen sordu! 'Türkiye?'
UEFA, EURO 2020 Twitter hesabından Türkiye - İtalya maçı hakkında paylaşımda bulundu.
EURO 2020 hesabı, Twitter hesabından turnuvanın açılış maçı hakkında bir paylaşım yaptı.
İtalya - Türkiye maçı hakkında paylaşımda bulunan hesap, ''Açılış maçını kim kazanır? Türkiye mi, İtalya mı?'' diye sordu.
Türkiye'nin paylaşılan görselinde Merih Demiral ve Burak Yılmaz'a yer verildi.
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