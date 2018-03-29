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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.03.2018 - 20:35, Son Güncelleme:

UEFA resmen açıkladı! Büyüklere kötü haber

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UEFA resmen açıkladı! Büyüklere kötü haber

UEFA’nın son yıllarda uygulamaya koyduğu, kulüplerin mali yapılarını bir düzen altında tutmayı hedefleyen Finansal Fair Play sisteminin ikinci sürümünün yolda olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) konuyla ilgili olarak Roma’da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda bir dizi karar alındı ve bunların önümüzdeki dönemde FFP Regülasyonu’na eklenmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili daha sıkı tedbirler getirecek yeniliklerin 24 Mayıs’taki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildikten sonra, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli bir şekilde uygulanmaya geçmesinin beklendiği bildirildi.

PSG'NİN NEYMAR VE MBAPPE TRANSFERİ ETKEN OLDU

Toplantıda alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi 100 milyon euro sınırlaması olarak dikkat çekti. Buna göre bundan böyle bir kulüp bir yılda en fazla 100 milyon euroluk transfer harcaması yapabilecek. Bu kararın alınmasında, PSG’nin geride kalan senede yaptığı, Neymar ve Mbappe transferlerini de içeren 400 milyon euroluk harcamadan doğan rahatsızlığın bulunduğuna dikkat çekildi.

MENAJER ÜCRETLERİ AÇIKLANACAK
Yeni kurallar bundan böyle yapılan transferlerde sadece bonservis ve oyuncu ücretlerini sisteme girmeyi yeterli kılmayacak. Kulüpler gerçekleşen transferlerde oyuncu menajerlerine ne kadar ödediklerini, kulübün resmi internet sitesinden duyurmak zorunda olacaklar.

KONTROL SÜRECİ HIZLANACAK
Alınan yeni kararların önemli bir kesiminin, kontrol prosedürlerini hızlandırmak olduğu bildirildi. Buna göre UEFA bundan böyle FFP ile ilgili kulüplere daha hızlı müdahale edebilecek. Mevcut durumda UEFA’nın bir kulübün durumuyla ilgili araya girmesi 18 ila 22 ayı buluyordu. Bu sistem borç ve kazançların kulüp hesabına işlenmesine mutekabil, özel borç seviyesini işaret ederek UEFA’nın geçtiğimiz sezonlarla ilişkili anında analiz yapıp durumu ortaya koymasını sağlayacak.

"UEFA İLE ANLAŞMAYA VARILDI"
Toplantıya katılan isimler arasında bulunan Juventus Kulübü Sahibi ve aynı zamanda ECA Başkanı Andre Agnelli “Finansal Fair Play 2.0 diyeceğimiz bir dizi yeni kural hakkında UEFA ile anlaşmaya varıldı” dedi. Yönetim Kurulu üyesi Anderlecht Kulübü’nden Michael Verschueren de çok fazla detaya girmekten kaçınarak “Farklı ülkelerden kulüplere aynı kurallar uygulanmalı” diye konuştu.

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