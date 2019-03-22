UEFA, Neymar'Ä± suÃ§lu buldu

UEFA, Neymar'Ä± suçlu buldu
UEFA, Manchester United ile oynanan Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) BrezilyalÄ± futbolcusu Neymar'Ä± hakeme hakaret etmekten suÃ§lu buldu.Â
UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PSG'nin 6 Mart'ta Manchester United'Ä± konuk ettiÄŸi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden hakem kararlarÄ±nÄ± kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir ÅŸekilde eleÅŸtirdiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Neymar'Ä±n, suÃ§lu bulunduÄŸu belirtildi.Â
Hakeme hakaret ve taciz etme gerekÃ§eleriyle suÃ§lu bulunan Neymar'Ä±n alacaÄŸÄ± ceza ise daha sonra belirlenecek bir tarihte aÃ§Ä±klanacak.Â
Ä°ngiltere ekibi Manchester United'a karÅŸÄ± 2-0 kazandÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Åžampiyonlar Ligi'nden elenmiÅŸti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son dakikalarÄ±nda Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) sistemi vasÄ±tasÄ±yla ceza alanÄ±nda elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltÄ± kararÄ± vermiÅŸti. Ä°ngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'Ä±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle rakibini eleyerek Ã§eyrek finale Ã§Ä±kan taraf olmuÅŸtu.Â
SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Manchester United maÃ§larÄ±nda oynayamayan Neymar ise mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Instagram hesabÄ±ndan kÃ¼fÃ¼r de iÃ§eren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'Ä±n baÅŸÄ±na pozisyonlarÄ± incelesin diye futboldan anlamayan dÃ¶rt adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dÃ¶nÃ¼k durumdayken nasÄ±l elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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