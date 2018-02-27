UEFA Nasri'nin cezasını açıkladı
UEFA, Anti-Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Samir Nasri'ye 6 ay futboldan men cezası verdi.
UEFA, Antalyaspor'dan devre arasın ayrılan Samir Nasri'nin 6 ay futboldan men edildiğini açıkladı. Fransız futbolcu Ağustos ayına kadar hiçbir kulübe imza atamayacak ve profesyonel liglerde forma giyemeyecek.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Nasri'nin, UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetmişti ve CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun soruşturmaya devam edeceği bildirilmişti.
Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyordu.
UEFA, Fransız futbolcunun 2016'da kullandığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatarak futbolcuyu doping yapmakla suçlamıştı.
Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA'dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine de Fransız futbolcu CAS'a başvurmuştu.
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