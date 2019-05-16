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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

UEFA, Manchester City'yi disipline sevk etti

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UEFA, Manchester City'yi disipline sevk etti

UEFA, Manchester City'nin Finansal Fair Play ihlali nedeniyle UEFA Mali Kontrol Kurumu'nca incelendiğini açıkladı.

UEFA, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonuna sevk etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB Araştırma Komisyonunun 7 Mart'ta açtığı finansal fair play soruşturmasının tamamlandığı ve Manchester City'nin CFCB Yargı Komisyonuna sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, CFCB Yargı Komisyonunun Manchester City hakkındaki kararını verene kadar başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada ise UEFA'nın sevk kararıyla ilgili hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen bu durumun kendilerini şaşırtmadığı aktarılarak, komisyondan pozitif sonuç çıkacağı konusunda güvenlerinin tam olduğu ifade edildi.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. Son olarak ABD'nin New York Times gazetesi, komisyon kararına göre Manchester City'nin Avrupa kupalarından bir yıl men edileceğini öne sürmüştü.

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UEFA, Manchester Cityyi disipline sevk etti

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