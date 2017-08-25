UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta? Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oluyor..

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, bugün belli olacak. Fenerbahçe Vardar engelini aşarsa Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir ile birlikte ülkemizi temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının kura çekimi, bugün TSİ 14.00’te Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen Medipol Başakşehir, kurada Türkiye’yi temsil eden takımlar olacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları;

1. TORBA: Arsenal, Zenit, Lyon, Dinamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, RB Salzburg, Kopenhag, Braga

2. TORBA: Steaua Bükreş, Ludogorets, Bate, Everton, Young Boys, Marsilya, Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moskova, Austria Wien, Herta Berlin, Nice

3.TORBA: Astana, Partizan, Hoffenheim, Köln, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sherriff Tiraspol, Hapoel Be'er Sheva

4.TORBA: Apollon, Başakşehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prag, Kızılyıldız, Skenderbeu, Fastav Zlin, AEK, Lugano, Vardar, Östersund

Maçlar ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.

Avrupa Ligi'ndeki takımlar ne kadar kazanacak?

Avrupa Ligi'ne katılan takımların arasında bölüştürülecek 381 milyon avronun 228,6 milyonunu sabit ödüller, 152,4 milyonunu da yayın hakkı gelirleri kaplayacak. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılabilecek maksimum para ödülü, yayın gelirleri hesaba katılmadan 15,31 milyon avro olacak.

- Katılım Payı: 2,4 milyon Euro

- Grup maçlarında galibiyet: 360 bin Euro

- Grup maçlarında beraberlik: 120 bin Euro

- Grup liderliği: 500 bin Euro

- Grup ikinciliği: 250 bin Euro

- Son 32 Turu: 500 bin Euro

- Son 16 Turu: 750 bin Euro

- Çeyrek Final: 1 milyon Euro

- Yarı Final: 1,5 milyon Euro

- Final: 3,5 milyon Euro

- Şampiyonluk: 6,5 milyon Euro