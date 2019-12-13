UEFA kura çekimi ne zaman? İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Temsilcilerimizden Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan çıkmasıyla birlikte UEFA Kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye başlandı. Peki UEFA kura çekimi ne zaman? İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamaları oynanan mücadelelerle tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkarak son 32’ye kaldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup müsabakaları tamamlanırken, son 32 turunda yer alacak olan takımlar da belli oldu. Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye'yi sevince boğdu. Öte yandan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32'ye gelmişti.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
APOEL
Leverkusen
Cluj
Club Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Olympiakos
Shakhtar Donetsk
Sporting
Alkmaar
Wolverhampton
Wolfsburg
Rangers
Ludogorets
SERİ BAŞI OLANLAR
BAŞAKŞEHİR
Ajax
Arsenal
Basel
Benfica
Celtic
Espanyol
Inter
LASK
Malmö
Salzburg
Sevilla
Manchester United
Gent
Braga
Porto
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