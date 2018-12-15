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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.12.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

UEFA kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor!

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UEFA kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda, takımların eşleşmeleri gerçekleşecek. Temsilcilerimizin 2. torbadan katılacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o detaylar

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda mücadele edecek olan takımlar, çekilecek olan kura ile belirlenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi öncesi torbalar belli oldu. Kupaya devam eden iki temsilcimiz seri başı takımlara karşı oynayacak.

Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren toplam 24 takımla, Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek.

Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi’nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre’de TSİ 15.00’te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Grubunu ikinci bitiren Fenerbahçe ile Devler Ligi’ndeki en iyi dört grup üçüncüsü arasına giremeyen Galatasaray ise kurada seri başı olmayacak ve görece güçlü rakiplerle eşleşecek. Kurada aynı ülkenin takımlarıyla aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 32 turu karşılaşmaları 14 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.

TORBALAR BELLİ OLDU

1. torba (Muhtemel rakipler)

Arsenal
Benfica
Chelsea
Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)
Dinamo Kiev
E.Frankfurt
Genk
Inter
Napoli
Salzburg
Sevilla
Valencia
Villarreal
Zenit

2.torba

BATE
Brugge
Fenerbahçe
Galatasaray
Krasnodar
Lazio
Malmö
Rapid Wien
Rennes
Sporting
Shakhtar
Viktoria Plzen

 

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