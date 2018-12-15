UEFA kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda, takımların eşleşmeleri gerçekleşecek. Temsilcilerimizin 2. torbadan katılacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o detaylar
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda mücadele edecek olan takımlar, çekilecek olan kura ile belirlenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi öncesi torbalar belli oldu. Kupaya devam eden iki temsilcimiz seri başı takımlara karşı oynayacak.
Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren toplam 24 takımla, Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek.
Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi’nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre’de TSİ 15.00’te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Grubunu ikinci bitiren Fenerbahçe ile Devler Ligi’ndeki en iyi dört grup üçüncüsü arasına giremeyen Galatasaray ise kurada seri başı olmayacak ve görece güçlü rakiplerle eşleşecek. Kurada aynı ülkenin takımlarıyla aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 32 turu karşılaşmaları 14 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.
TORBALAR BELLİ OLDU
1. torba (Muhtemel rakipler)
Arsenal
Benfica
Chelsea
Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)
Dinamo Kiev
E.Frankfurt
Genk
Inter
Napoli
Salzburg
Sevilla
Valencia
Villarreal
Zenit
2.torba
BATE
Brugge
Fenerbahçe
Galatasaray
Krasnodar
Lazio
Malmö
Rapid Wien
Rennes
Sporting
Shakhtar
Viktoria Plzen
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