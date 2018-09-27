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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
27.09.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

UEFA krizi önlendi! 3 kulübe 5.5 milyon Euro...

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UEFA krizi önlendi! 3 kulübe 5.5 milyon Euro...

Hafta içinde futbolcuların banka hesaplarına 7 milyon Euro yatırarak ağustos ayı dahil tüm hak edişlerini ödeyen Galatasaray yönetimi, Maicon, Fernando ve Feghouli’nin toplam 5.5 milyon Euro tutan bonservis taksitlerini de verdi.

Akhisarspor maçı sonrası futbolcuların banka hesaplarına toplam 7 milyon Euro yatıran Galatasaray yönetimi, ayrıca üç oyuncunun zamanı gelmiş taksitlerini  ödedi. Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için Sao Paulo’ya 2.5 milyon Euro, Fernando için Manchester City’ye 1 milyon 750 bin Euro ve Sofiane Feghouli için de West Ham United’a 1 milyon 250 bin Euro ödeme yaptı. Futbolcuların ağustos ayı dahil tüm hak edişlerini ödeyen Galatasaray, Maicon, Fernando ve Feghouli’nin bonservis bedellerinin taksitlerini de yatırarak, olası bir UEFA problemini ortadan kaldırmış oldu.

UEFA İLE YAKIN TEMAS

Görve geldikten sonra ilk iş olarak UEFA yetkilileriyle masaya oturup Finansal Fair Play anlaşması yapan başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, bu konuya büyük önem veriyor. Sarı kırmızılılar, kulübün mali durumu ve finansman konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında UEFA’ya sürekli bilgi veriyor. Galatasaray’ın geçen yıl transfer ettiği futbolculardan Feghouli’nin toplam bonservis bedeli 4 milyon 250 bin Euro, Fernando’nun 5 milyon 250 bin Euro, Maicon’un ise 7 milyon Euro. 

TERİM GALATASARAY'DA 300. LİG MAÇINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı kulüpte 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Terim, 299 lig maçında 196 galibiyet, 65 beraberlik, 38 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 645 gol atarak 2.16 ortalama yakalarken, kalesinde ise 276 gol (ortalama 0.92) gördü. 

17 KUPA KAZANDI 

Toplam 653 puan toplayarak 2.18 puan ortalamasına ulaşan Galatasaray, 1 UEFA Kupası, 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 17 kupa kazandı.

 
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